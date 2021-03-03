أخبار عاجلة

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح -
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا -
أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد -
في حادث الكريمات.. تجديد حبس سائق السيارة النقل بتهمتي القتل والاصابة الخطأ -
تغريم مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس -
رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

توافق على قرار جديد بشأن مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية

Print
الحكومة توافق على قرار جديد بشأن مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية توافق على قرار جديد بشأن مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية

مصراوي Masrawy

05:50 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية.

يأتي ذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة الرقمية.

- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك في إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

شبكة عيون الإخبارية