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جامعة جازان تسلم عددًا من الطلبة أجهزة حاسب محمول

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القحطاني: جاءت المبادرة انطلاقًا من دعم قيادتنا الرشيدة

جامعة جازان تسلم عددًا من الطلبة أجهزة حاسب محمول

سلّم رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، في مكتبه، اليوم، عبر عمادة شؤون الطلاب بالجامعة؛ أجهزة حاسب آلي محمول لعدد من الطلاب والطالبات، بحضور وكلاء الجامعة وعميد شؤون الطلاب.

وقال الدكتور "القحطاني": إن هذه المبادرة تأتي استشعارًا من الجامعة لدورها تجاه أبنائها الطلبة وحرصها على دعمهم انطلاقًا من التوجيهات والدعم الذي تحظى به الجامعة من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبد الله إسحاق: أن مبادرة عمادة شؤون الطلاب تهدف إلى تأمين أجهزة حاسب آلي لطلاب وطالبات جامعة جازان الذين هم عماد المستقبل السعودي.

وتابع: كما تأتي دعمًا لهم لإكمال مسيرتهم الجامعية لمواصلة تميزهم ونجاحهم، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من مواصلة التعليم بيسر وسهولة.

وثمن دور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، في تصميم وتنفيذ المبادرة وحصر الفئات المستهدفة وفق ضوابط محددة.

جامعة جازان تسلم عددًا من الطلبة أجهزة حاسب محمول

جامعة جازان تسلم عددًا من الطلبة أجهزة حاسب محمول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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