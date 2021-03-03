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أمطار على 3 محافظات.. ملخص حالة الطقس اليوم "تقرير حكومي"

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أمطار على 3 محافظات.. ملخص حالة الطقس اليوم "تقرير حكومي" أمطار على 3 محافظات.. ملخص حالة الطقس اليوم "تقرير حكومي"

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 03 مارس 2021


كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، تلقى تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود تعامل الأجهزة التنفيذية مع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار التقرير إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات مع استقرار الحالة الجوية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات.

وأوضح التقرير أن محافظة مطروح شهدت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الحمام وجاري العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار التقرير، إلى أن محافظة كفرالشيخ شهدت تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق المحافظة مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بمناطق متفرقة وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح التقرير تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز والمدن بمحافظة دمياط ولم ترتقي إلى تجمعات كبيرة وتقوم أجهزة المحافظة بالتعامل معها.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظات بضرورة استمرار متابعة حالة الطقس وفقاً لما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة وزارة الري في هذا الشأن، ومراجعة استعدادات جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية لكافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

وأكد على أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم الواتس أب (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعنوان (صوتك مسموع)
www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن (15330) إضافة إلى البريد الإلكتروني info@mld.gov.eg

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