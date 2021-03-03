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أونروا: الموارد المالية المتاحة لا تلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في غزة

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أونروا: الموارد المالية المتاحة لا تلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في غزة أونروا: الموارد المالية المتاحة لا تلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في غزة

مصراوي Masrawy

05:48 م الأربعاء 03 مارس 2021

غزة - (د ب أ)

اشتكى مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأربعاء، من أن الموارد المالية المتاحة للوكالة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين في غزة.

وقال مدير عمليات أونروا في غزة "ماتياس شمالي" في مؤتمر صحفي في غزة إن الأوضاع الإنسانية للاجئين في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 15 عاما "تزداد تدهورا بشكل حاد".

وأشار "شمالي" خصوصا إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة يشكل اللاجئين أكثر من نصفهم.

وانعقد مؤتمر المسؤول في أونروا عقب احتجاجات واسعة واجهتها الوكالة مؤخرا على خلفية اعتمادها نظاما جديدا لتوزيع المساعدات الغذائية يقوم على تطبيق معايير موحدة واستثناء الموظفين.

وبهذا الصدد قال شمالي إن أونروا اعتمدت النظام الجديد عبر السلة الغذائية الموحدة كونه "من الصعب التفريق بين الفقراء ومستوياتهم في صفوف اللاجئين".

وأضاف أن غالبية اللاجئين في غزة بحاجة إلى مساعدة مضاعفة لكن الإمكانيات المالية لأونروا لا تسمح بتلبية هذه الاحتياجات في ظل عجز مالي تعانيه في موازنتها وتمويل برامج المساعدات الغذائية.

في سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي في بيان اليوم عن صرف مساعدات نقدية يوم الأحد لنحو 100 ألف عائلة في القطاع بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وفي نهاية يناير الماضي أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تقديم دعم مالي لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار لعام 2021.

وتقدم قطر مساعدة مالية شهرية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين بموجب تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة.

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