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فصائل العمل الفلسطيني: حوار القاهرة ذلل العقبات وأزال الألغام لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

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فصائل العمل الفلسطيني: حوار القاهرة ذلل العقبات وأزال الألغام لإنجاح الانتخابات الفلسطينية فصائل العمل الفلسطيني: حوار القاهرة ذلل العقبات وأزال الألغام لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

مصراوي Masrawy

05:47 م الأربعاء 03 مارس 2021

فلسطين - (أ ش أ)

أكد عدد من قادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أن حوار القاهرة ذلل الكثير من العقبات وأزال الكثير من الألغام من أجل إنجاح الانتخابات الفلسطينية.

وشدد القادة خلال ندوة حوارية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على ضرورة تذليل ما تبقى أمام إنجاحها بجميع مراحلها، وتطوير ميثاق الشرف الذي اتفق عليه في الحوارات والاتفاقات الوطنية سابقا عامي 2006 و2012؛ من أجل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن الانتخابات هي المدخل المتاح حاليا لتجاوز الانقسام وتحصين الجبهة الداخلية وتجديد الشرعيات، مشددا على تحمل الجميع لمسؤولياته في تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتطبيق المرسوم الرئاسي المؤكد على الحريات وضرورة الرقابة الصارمة على تمويل الحملات الانتخابية.

من جانبه، حذر نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية الفلسطينية قيس عبد الكريم، من زرع أية عراقيل أمام نجاح العملية الانتخابية، وضرورة إنجاح حوار القاهرة القادم، من أجل الاتفاق على مختلف القضايا بما فيها موضوع المجلس الوطني والانتخابات في القدس وحق القوائم الانتخابية في الاستبدال المؤقت لنوابها في الحالات التي تستدعي ذلك.

من جهته، شدد عمر شحادة من الجبهة الشعبية، على ضرورة إعادة الاعتبار لكل ما يتعلق بتحديد طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، باعتبارها مرحلة تحرر وطني سواء في البرامج أو أشكال وأساليب العمل والنضال، موضحا أن ثمة إرادة شعبية عامة ترى في الانتخابات حاجة وطنية وعلى القوى السياسية أن تحترم هذه الارادة وتلبي الحاجة الوطنية.

وأكد نائب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح عبد المنعم حمدان، أن فتح مصممة على إنجاح الانتخابات وهي أكثر المتضررين من الانقسام، وأنها تسعى بكل ما أوتيت من إمكانيات لإنجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها، وبشكل يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها واحترام نتائج الانتخابات، محذرا من المساعي الإسرائيلية لإفشالها والتشويش عليها.

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