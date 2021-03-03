أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مجمع مكاتب ومركز للبث الإعلامي في هولندا -
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح -
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا -
أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجامعة العربية تعقد دورتها الـ156 على المستوى الوزاري 9 سبتمبر المقبل برئاسة الكويت

Print
الجامعة العربية تعقد دورتها الـ156 على المستوى الوزاري 9 سبتمبر المقبل برئاسة الكويت الجامعة العربية تعقد دورتها الـ156 على المستوى الوزاري 9 سبتمبر المقبل برئاسة الكويت

مصراوي Masrawy

05:34 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري انعقاد دورته العادية الـ156، يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر المقبل، برئاسة دولة الكويت، على أن يسبقه اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر.

وذكر المجلس، بحسب قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم الأربعاء، أن إسناد رئاسة الدورة العادية المقبلة إلى دولة الكويت يأتي بعد اعتذار جمهورية القمر المتحدة؛ استنادًا إلى مذكرة مندوبيتها الدائمة رقم (5 م.ع. ج/ 21) بتاريخ 22 فبراير 2021.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

شبكة عيون الإخبارية