الجامعة العربية تعقد دورتها الـ156 على المستوى الوزاري 9 سبتمبر المقبل برئاسة الكويت

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مصر - (أ ش أ)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري انعقاد دورته العادية الـ156، يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر المقبل، برئاسة دولة الكويت، على أن يسبقه اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر.

وذكر المجلس، بحسب قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم الأربعاء، أن إسناد رئاسة الدورة العادية المقبلة إلى دولة الكويت يأتي بعد اعتذار جمهورية القمر المتحدة؛ استنادًا إلى مذكرة مندوبيتها الدائمة رقم (5 م.ع. ج/ 21) بتاريخ 22 فبراير 2021.