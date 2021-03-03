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"الجنائية الدولية" تحقق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين

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"الجنائية الدولية" تحقق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين "الجنائية الدولية" تحقق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 03 مارس 2021

فلسطين - (أ ش أ)

أكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت بنسودا -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

وأضافت أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه، مشددة على أنه بالرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى، لا يمكن أن ينصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

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مصراوي Masrawy

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