أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مجمع مكاتب ومركز للبث الإعلامي في هولندا -
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح -
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا -
أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حملة على الخصاونة بسبب اقالة وزيري الداخلية والعدل

Print
حملة على الخصاونة بسبب اقالة وزيري الداخلية والعدل حملة على الخصاونة بسبب اقالة وزيري الداخلية والعدل

جي بي سي  نيوز :- بدأت ماكينة السوشيال ميديا تتعرض لقرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بسبب إقالته لوزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني  .

فقد أخذ نشطاء يذكرون الخصاونة بوليمة اقامها احد شخصيات الزرقاء لرئيس متسائلين : هل تم تطبيق قوانين الدفاع عليها من حيث التباعد وعددد الاشخاص .

ويقول مراقبون بان هذه الحملة على رئيس الحكومة يقف وراءها مناصرون للوزيرين المقالين في حين لا زالت خطوة الخصاونة باقالة الوزيرين تحظى بشعبية كبيرة حيث اثنى نشطاء على الخصاونة معتبرين ان قراره باقالة الوزيرين قرار صائب ومحمود وقام به رئيس وزراء صارم .

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

هل تعاقب الحكومة المواطنين الذين لا يبلغون عن إلقاء مخلفات في الترع؟ متحدث الري يجيب

هل تعاقب الحكومة المواطنين الذين لا يبلغون عن إلقاء مخلفات في الترع؟ متحدث الري يجيب

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

تعديل وزاري على الحكومة الأردنية يشمل تعيين 10 وزراء جدد

شبكة عيون الإخبارية