"التسوية الودية" بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية خلال شهر

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تقدم بها "58" عاملًا من الجنسيات الآسيوية والعربية ضد منشآتهم

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر المنصرم، من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح بعد تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع "العمال وأصحاب المنشآت" والوصول إلى تسوية مالية ترضي جميع الأطراف.

وكانت الدعاوى التي تقدم بها 58 عاملًا من الجنسيات الآسيوية والعربية وبعض المواطنات ضد أربع من منشآت القطاع الخاص بالعاصمة الرياض شملت "تأخّر صرف الأجور، ومكافآت نهاية الخدمة".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدي اهتمامًا واسعًا بالتسويات الودية لحل الخلافات العمالية الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل، والفصل التعسفي للعمال، والخلاف بشأن إيقاع جزاء تأديبي ضد العامل، وجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية.