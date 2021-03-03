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السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني الدكتور أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "155" العادية بمقر الجامعة العربية في القاهرة- وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.