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وزيرا خارجية والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرا خارجية والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

05:21 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني الدكتور أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "155" العادية بمقر الجامعة العربية في القاهرة- وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

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مصراوي Masrawy

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