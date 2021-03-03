أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مجمع مكاتب ومركز للبث الإعلامي في هولندا -
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح -
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا -
أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة

Print
قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة
خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

قطر.. تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 332 وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، عن تسجيل 471 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 427 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و44 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

كما سجلت وزارة الصحة شفاء 332 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 154752 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة /87 عامًا/ كانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد

أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية