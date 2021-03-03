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: 3 دول أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

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روسيا: 3 دول أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" : 3 دول أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

مصراوي Masrawy

04:49 م الأربعاء 03 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة ثلاث دول أفريقية على استخدام لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد .

وأكد الصندوق ـ في بيان أوردته قناة ( اليوم) اليوم الأربعاء ـ أن كلا من أنجولا وجيبوتي وجمهورية الكونغو اعتمدت (سبوتنيك V) بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ.

من جهته.. قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "إن التطعيم يمثل أهم شرط لتجاوز الجائحة، حيث أن تسجيل اللقاح الروسي في أنجولا وجيبوتي والكونغو سيتيح للشركاء في هذه الدول الوصول إلى عقار آمن وفعال يحظى بثقة عالية ويستخدم في مختلف أنحاء العالم".

وأصبح بذلك عدد الدول التي سجلت (سبوتنيك V) - وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم - 42 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.1 مليار دولار.

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