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وفاة شاب في إستونيا بعد تطعيمه بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

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وفاة شاب في إستونيا بعد تطعيمه بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا وفاة شاب في إستونيا بعد تطعيمه بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

مصراوي Masrawy

04:47 م الأربعاء 03 مارس 2021

تالين - أ ش أ

قالت مايا أوسكولا رئيسة مكتب مراقبة السلامة في مديرية الأدوية في إستونيا، اليوم الأربعاء، إن أحد الموظفين الشباب في هيئة الإنقاذ، توفي بعد تطعيمه بلقاح ضد ، لافتة إلى أنه تم تطعيم الرجل المتوفي، بلقاح شركة "أسترازينيكا".

وأضافت أوسكولا - في تصريح صحفي أوردته قناة " اليوم" في تالين: "شعرنا بالأسى والحزن ، عندما تم إبلاغنا من أحد المراكز الطبية في تالين، بوفاة شاب يبلغ من العمر 31 عاما كان يعمل في فرق الإنقاذ، وبعد التطعيم، بدأ الرجل يعاني من الصداع وارتفاع درجة الحرارة، بعد 10 أيام ازدادت حدة الأعراض المرضية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم".

وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق في أسباب الوفاة، وهل لعب اللقاح دورا في وفاته.

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