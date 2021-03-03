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الأعلى للجامعات يعلن الدورات التدريبية لترشح رؤساء الجامعات

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الأعلى للجامعات يعلن الدورات التدريبية لترشح رؤساء الجامعات الأعلى للجامعات يعلن الدورات التدريبية لترشح رؤساء الجامعات

مصراوي Masrawy

05:07 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن بدء الدورات التدريبية الأولى الخاصة بمتطلبات الترشح لمنصب رئيس الجامعة، وذلك في الجامعات التي سوف تقوم بفتح باب الترشح في عام 2021 وهي (القاهرة -حلوان -الفيوم -بنها -بني سويف -اسوان -دمياط -سوهاج – السويس).

وتابع المجلس، عبر موقعه الإلكتروني، تأتي إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح وفقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 293 بتاريخ 27/1/2021، والمنشور بالجريدة الرسمية في تاريخ 30 يناير 2021.

وأضاف: الدورات التدريبية الأولى الخاصة بمتطلبات الترشح لمنصب رئيس الجامعة وذلك في الجامعات التي سوف تقوم بفتح باب الترشح في عام 2021 وهي (القاهرة -حلوان -الفيوم -بنها - بني سويف - اسوان - دمياط - سوهاج - السويس).

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