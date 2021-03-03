الشوربجي خلال زيارته مطابع "الأهرام": حريصون على دعم المؤسسات الصحفية لتقوم بدورها التنموي

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية.



وأشار الشوربجي إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات وجودها على أرض الواقع، مشددًا على حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية بدورها التنويري بالتوازي مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصًا واعدة للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وَفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك في إطار زيارة وفد من الهيئة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الأربعاء، إلى مطابع "الأهرام" التجارية ومصنع "سيسب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة "الأهرام للاستثمار"، بمنطقة قليوب.

ورافق الوفد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام".

وضم الوفد الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، وسامح عبد الله، ووليد عبد العزيز، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة، وعدد من قيادات مؤسسة "الأهرام": الدكتور سعيد غنيم مدير عام المؤسسة، والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة، وصلاح زلط النائب التنفيذي للمدير العام لشركة "الأهرام للاستثمار"، ومحمد حماد نائب المدير العام للشركة للاتصالات الخارجية، والمهندس محمد محمود رئيس مطابع "الأهرام التجارية"، والمهندس سامح بطاح رئيس شركة "سيسب".

واطلع الشوربجي، خلال الزيارة، على سير العمل بالمصنع وجودة منتجاته، ودار بينه وبين العاملين على خطوط الإنتاج حوار مفتوح حول طبيعة عملهم.

واطمأن رئيس "الوطنية للصحافة" على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد المحسن سلامة أن هناك خطة طموحة تم وضعها لزيادة أرباح الشركات التابعة لمؤسسة "الأهرام"، لتمثل رافدًا إضافيًّا لموارد المؤسسة.