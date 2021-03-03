البحوث الفلكية: اقترانات جديدة للكواكب بدءًا من مساء اليوم

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن سماء مصر والوطن العربي تشهد مساء اليوم الأربعاء، ظاهرة اقتران كوكب المريخ مع الحشد النجمي الثريا أو (الأخوات السبعة) الموجود في برج الثور والتي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة عند دخول الليل في الساعة السابعة مساء تقريبا وحتى غروبهما قرب منتصف الليل ، وتستمر لنحو 4 أيام.

وأضاف "تادرس" في تصريحات صحفية، اليوم أن السماء تشهد بعد غد الجمعة، ظاهرة اقتران جديدة بين أكبر وأصغر كوكبين في نظامنا الشمسي وهما المشتري وعطارد بالأفق الشرقي وسيفصل بينهما 0.3 درجة فقط، وهو الاقتران الأول بين الكوكبين منذ 21 ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن كوكب المشتري (أكبر الكواكب) سيقترن مع عطارد (أصغر الكواكب) في الساعة الخامسة صباح الجمعة وحتى شروق الشمس ، قبل أن يختفيان عن الأنظار بالتزامن مع انبثاق ضوء الصباح.

من جانبه، قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - فى بيان -إن الراصد لهذا الاقتران سيلاحظ أن المشتري أكثر سطوعًا من عطارد ، حيث يبلغ لمعانه (-2.0) في حين ان عطارد اخفت (+0.1) ، لكن الكوكبين قريبان من شروق الشمس وسيرصدان في سماء مضاءة بضوء الصباح، موضحا أنه يمكن رؤية الكوكبين بسهولة في نفس مجال الرؤية لتلسكوب منخفض القوة أو المناظير وستكون فرصة للتصوير الفلكي.

وأضاف أن هذا الاقتران يحدث بالتزامن مع وصول عطارد إلى استطالته العظمى الصباحية بمقدار 27.3 درجة غرب الشمس، ما يعني بأن الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح.