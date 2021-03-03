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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعد بمثابة إنجاز حقيقي، قائلًا: "ما يحدث من مشروعات على أرض الواقع هو إعجاز حقيقي، مصر دولة صاحبة مشروعات إعجازية، من رئيس مُلهم ينزل حتى يوم الجمعة، حيث يوم إجازة، ليتابع استمرار الأعمال".

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قضايا مختلفة تخص محافظة القاهرة: "بلد الـ100 مليون عشان تدار بشخص واحد، يبقى بنظلمه شخصيًّا، القماشة لازم كلها تشتغل".

وأشار رئيس "محلية النواب" إلى أهمية التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجهنا، لافتًا إلى التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة لحل مشكلة الأسواق العشوائية؛ حيث تقدر تكلفة تطوير الأسواق العشوائية البالغ عددها 1100 سوق، وفقًا لصندوق تطوير العشوائيات بـ44 مليار جنيه، والصندوق لم يطور منها إلا 70 سوقًا.

وأضاف السجيني: "وقفنا كلجنة عندما بحثنا الأمر على حجم المبالغ.. منين أجيب الـ44 مليار جنيه؟! وقُلنا إن المسألة لا بد أن تخضع لأفكار خارج الصندوق والإطار النمطي الخاص بالخزانة العامة أو موازنة الصندوق نفسه".

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعقد جلسة مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وانتهت إلى توصيات تم التوافق عليها، وهذه نسخة أولية، يمكن تعديلها إذا انعقدت الجدية من الجانب التنفيذي وبحثها ورأى في مناقشتها أنه يمكن التطوير عليها والبناء على هذه النسخة.