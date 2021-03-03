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تدريب صحة جازان تنفذ برنامج "مهارات القيادة والتحفيز"

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استهدف 25 متدربًا ومتدربة.. وسط إجراءات احترازية

تدريب صحة جازان تنفذ برنامج

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، برنامج "مهارات القيادة والتحفيز"، وسط إجراءات وقائية احترازية من المستجد.

وقال مدير الإدارة الدكتور إبراهيم النعمي: إن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين، وقدمه المحاضر أحمد الرفاعي، استهدف ٢٥ متدربًا ومتدربة، بهدف تزويد المشاركين بمعلومات وإكسابهم مهارات، حتى يكونوا قادرين على إدارة المنظمات بأسس المنهج العلمي للإدارة ومفاهيمه ومبادئه وإستراتيجياته وآلياته.

وأضاف أن ذلك بما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية المشاركين في مجال الإدارة القيادية في المنظمات ويحقق رفع الإنتاجية العامة للمنظمة.

كما جاءت أهمية تخصيص هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لتفعيل الدور القيادي والإشرافي في العمل الإداري من خلال تطبيق أساليب التحفيز والتمكين للوصول للأداء المتميز.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التأهيلية والتدريبية لصحة المنطقة لرفع مستوى وكفاءة العاملين في كل المراكز والمنشآت الصحية التابعة لها.

تدريب صحة جازان تنفذ برنامج

تدريب صحة جازان تنفذ برنامج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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