"ومضات" يدعو لتعزيز التعاون الخليجي لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم

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"المتحمي": بالعمل المشترك سنقود عالمنا الخليجي للعالمية

دعا "ملتقى ومضات" الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» افتراضيًّا، إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين الخليجيين، لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في دول الخليج.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، في كلمته الافتتاحية في "ملتقى ومضات"؛ على ضرورة الاستفادة من منظومة العمل الخليجي في تمكين الموهوبين في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى الشراكات التي تربط مؤسسة "موهبة" مع دول مجلس التعاون ومؤسساتها كافة ذات العلاقة، وترحيبها بكل تعاون مع الأشقاء لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المختلفة للوصول للعالمية.

وقال الدكتور المتحمي إن ملتقى "ومضات 5"، تزامن مع فعاليات "الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع 2021"، وكلاهما يهدف إلى صناعة أجيال المستقبل، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الموهوبين وأفكارهم وابتكاراتهم وأثرهم في واقع المجتمع ومستقبله.

وتناول ملتقى «ومضات 5» في جلسة نقاش خليجية، تجربة دول الخليج العربي والممارسات والتجارب الخليجية في رعاية الموهوبين، خاصة في ظل جائحة كورونا وتجربة التعليم عن بُعد، مؤكدين أهمية بناء الشراكات الإقليمية والدولية لخدمة الموهبة والإبداع، وإثراء المحتوى، وتعزيز التجارب، وتبادل الخبرات، وتعميق أواصر المحبة بين دول مجلس التعاون وعناصر المجتمع الخليجي لمصلحة الموهوبين، إلى جانب ضرورة استثمار تقنيات التعليم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في رعاية الموهوبين.