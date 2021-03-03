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رئيس البرلمان العربي يُهنئ أبو الغيط للتجديد له أمينا عاما للجامعة العربية

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رئيس البرلمان العربي يُهنئ أبو الغيط للتجديد له أمينا عاما للجامعة العربية رئيس البرلمان العربي يُهنئ أبو الغيط للتجديد له أمينا عاما للجامعة العربية

مصراوي Masrawy

04:00 م الأربعاء 03 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

هنّأ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، أحمد أبو الغيط بمناسبة التجديد له لفترة جديدة كأمين عام لجامعة الدول العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن تأييد وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد للسيد أحمد أبو الغيط، إنما يعكس الثقة العربية الكبيرة في قدرته على تفعيل وتطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر به الأمة العربية وتتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المُخلِصة والمُقدرة التي بذلها السيد أحمد أبو الغيط خلال فترة ولايته الأولى، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته القلبية للسيد أحمد أبو الغيط بالتوفيق والسداد والنجاح في فترة ولايته الجديدة وأداء رسالته ومهامه نحو قيادة جامعة الدول العربية لمرحلة جديدة أكثر تقدمًا وتطورًا، تشهد مزيدًا من تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الدول العربية.

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