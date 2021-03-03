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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عاطل تعدى بالضرب على فتاة بالإسكندرية عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعت أجهزة الوزارة تداول منشور على إحدى صفحات موقع "فيس بوك" بعنوان "واقعة اعتداء وتحرش لفتاة في المنتزه، تتحول إلى ثورة غضب على الفيس بوك".

وتبين من خلال الفحص وجود بلاغ بقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من فتاة- مقيمة بدائرة القسم بقيام شاب بالتحرش اللفظي بها حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم، مما دعي الفتاة بدورها بالتعدي اللفظي عليه ، فقام المتهم على إثر ذلك بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بها بأماكن مختلفة بالجسم .

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه .