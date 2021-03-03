"فتح 3 عيادات في حلوان".. كواليس القبض على طبيب النساء المزيف ومساعدته بالصف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في الإيقاع بخريج كلية العلوم؛ لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، ومزاولة المهنة بدون ترخيص من خلال تشغيل عيادة بمركز الصف.

بداية الواقعة تعود إلى العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 4 مارس لدى تحرير طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغ اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.

وأفادت نقابة الأطباء أن الثلاثيني له ملف بالنقابة موقوف منذ تاريخ 2012 حتى 2016 بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف، فضلا عن اكتشاف تزويره شهادة تخرجه المنسوبة إلى كلية الطب جامعة المنوفية.

بعد هذه الواقعة، اختفى الثلاثيني -الذي تعود أصل إقامته إلى محافظة البحيرة- عن المركز فظن الجميع أنه سيتوارى عن الأنظار لكنه كان بصدد المضي في مخططه القائم على النصب والاحتيال.

عمد الطبيب المزيف لافتتاح 3 عيادات جديدة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة مستعينا بطبيبة معروفة في الثلاثينات من العمر ليستمر في نشاطه دون هوادة.

منذ أيام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز الصف، منشورا حول ذلك الطبيب المزيف.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد مختار مفتش فرقة شرق الجيزة، توصلت إلى صحة الواقعة، وأن البداية تعود إلى افتتاح المشكو في حقه عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى مركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، كشفت عن أن الطبيب المزيف يزاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى.

بالعرض على اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهمين. وعقب تقنين الإجراءات، تمنت مأمورية بقيادة المقدم محمد العشري ومعاونه الرائد أحمد ماهر من ضبط المتهم الرئيسي ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.

وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.