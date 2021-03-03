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خلاف بين الكنيسة والحكومة في قبرص بسبب أغنية "الشيطان"

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خلاف بين الكنيسة والحكومة في قبرص بسبب أغنية "الشيطان" خلاف بين الكنيسة والحكومة في قبرص بسبب أغنية "الشيطان"

مصراوي Masrawy

03:37 م الأربعاء 03 مارس 2021

أثينا - (د ب أ):

أدلت الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص وحكومة الجزيرة بدلوهما في نزاع دائر بشأن الأغنية التي تمثل قبرص في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وتعرضت أغنية "الديابلو"، وهي كلمة إسبانية تعني بالعربية "الشيطان"، للمغنية إلينا تساجرينو، لانتقادات بسبب تناولها "الشيطان"، كما يوحي العنوان.

ودعت الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية في بيان مساء الثلاثاء إلى سحب الأغنية.

ورفض المتحدث باسم الرئيس القبرصي في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ذلك.

ووقع أكثر من 16 ألف شخص على التماس ضد الأغنية عبر الإنترنت.

وطالبت الكنيسة الحكومة بإلغاء اختيار الأغنية. وجاء في بيان الكنيسة " (استبدلوا بها) أخرى تعبر عن تاريخنا وتقاليدنا وما نمثله".

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث الصحفي للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس صباح اليوم إلى الحرية الفنية.

وقال المتحدث فيكتوراس بابادوبولوس لمحطة "ألفانيوز" التلفزيونية القبرصية: "إنها مسابقة موسيقية، دعونا لا نعطيها أبعادا غير ضرورية".

ويوم الجمعة الماضي، جاءت تهديدات هاتفية، مجهولة المصدر، بإضرام النار في مقر هيئة الإذاعة الحكومية القبرصية بسبب الأغنية.

وأوضح التلفزيون الحكومي في وقت لاحق أن الأغنية لا تمثل تكريما للشيطان، بل تتعلق بالصراع بين الخير والشر، وتعبر عن رغبة فتاة في الابتعاد عن معنى انعدام الجدوى.

وتقام مسابقة "يوروفيجن" هذا العام – بعدما تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا - في مدينة روتردام الهولندية من 18 إلى 22 مايو.

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مصراوي Masrawy

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