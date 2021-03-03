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سحب متوسطة ومنخفضة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار (صور من الأقمار الصناعية)

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مصراوي Masrawy

03:52 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تشير إصدارات الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا ومناطق متفرقة من القاهرة.

وأضافت الهيئة في بيان لها عبر صفحة الفيسبوك، أن السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار، وتكون متفاوتة الشدة ومع التقدم في الوقت تتقدم شرقا لتؤثر علي مدن القناة والسواحل الشرقية ومناطق من شمال سيناء.

وتابعت الهيئة: "يستمر نشاط الرياح علي السواحل الشمالية والدلتا حتى مساء اليوم".

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