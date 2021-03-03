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طلاب أول ثانوي يؤدون امتحان مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" إلكترونيًا

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طلاب أول ثانوي يؤدون امتحان مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" إلكترونيًا طلاب أول ثانوي يؤدون امتحان مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

03:38 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم إن نحو 654 ألف و207 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، حضروا لأداء اختبار مادتي "الرياضيات" و" اللغة الأجنبية الثانية "، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألف و544 طالب/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.

كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".

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