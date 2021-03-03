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"مايكون" يخضع للحجر المنزلي.. قبل المشاركة في تدريبات النصر الجماعية

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"مايكون" يخضع للحجر المنزلي.. قبل المشاركة في تدريبات النصر الجماعية "مايكون" يخضع للحجر المنزلي.. قبل المشاركة في تدريبات النصر الجماعية

يعود البرازيلي "مايكون" للذود عن دفاع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من جديد؛ حيث وصل اليوم الأربعاء للرياض، قادمًا من المنامة (التزم بالحجز الصحي لمدة 14 يوماً في البحرين).

وسيخضع "مايكون" لحجز منزلي لمدة 3 أيام، قبل مشاركة فريقه التدريبات الجماعية، وبالتالي تأكد غيابه عن لقاء الاتفاق، الجمعة المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن "مايكون" غادر منذ يناير الماضي بسبب "عدم استلام مستحقاته"، قبل أن يصل مع إدارة ناديه لاتفاق، وبالتالي عاد لارتداء قميص الأصفر حتى نهاية الموسم الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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