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"الصحة" تكرّم أسواق عبدالله العثيم لمشاركتها في الجهود التوعوية للتصدي لكورونا

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"الصحة" تكرّم أسواق عبدالله العثيم لمشاركتها في الجهود التوعوية للتصدي لكورونا "الصحة" تكرّم أسواق عبدالله العثيم لمشاركتها في الجهود التوعوية للتصدي لكورونا
"العثيم" أكد الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة العملاء والموظفين

قدمت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتسويق والتوعية، شكرها وتقديرها لشركة أسواق عبدالله العثيم للأدوار الفاعلة والمشاركات القيمة التي قدمتها الشركة عبر كافة منصاتها، لنشر التوعية الصحية لأفراد المجتمع أثناء فترة جائحة كورونا؛ مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس وتعزيز الصحة العامة للمجتمع.

من جانبه قدم عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، شكره لوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي تقدمها في التصدي والتوعية ضد ، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة الجهات الحكومية المعنية في التصدي للجائحة والتوعية والتخفيف من آثارها على المجتمع وأفراده، تحت قيادة حكومتنا الرشيدة في ظل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في هذه الجهود والمبادرات والحملات تأتي إيماناً منها بدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية؛ مما يسهم في دعم أواصر التعاون وبناء جسور الثقة مع المجتمع وتعزز مفاهيم الترابط الأخوي بين أفراده.

وأضاف: "الشركة بالتزامن مع الجهود التوعوية ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة عملائها وموظفيها، بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، إضافة إلى التزام الموظفين بالوقاية اللازمة من خلال استخدام المعقمات بشكل دوري، وارتداء القفازات والكمامات الواقية أثناء تعاملهم مع العملاء، ومع المواد الغذائية، لتقديم أفضل خدمة وأكثرها أمانًا للعميل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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