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مع استمرار هشاشة تعافي الطلب .."أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج

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مع استمرار هشاشة تعافي الطلب .."أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج مع استمرار هشاشة تعافي الطلب .."أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج
يعقد وزراؤها اجتماعاً كاملاً غداً

مع استمرار هشاشة تعافي الطلب ..

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك +"، اليوم (الأربعاء)، أن مجموعة "أوبك +" تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج إلى أبريل بدلًا من زيادة الإنتاج مع استمرار هشاشة تعافي الطلب على النفط بسبب .

وأضافوا أن بعض الأعضاء الرئيسيين في "أوبك" اقترحوا إبقاء إنتاج "أوبك +" دون تغيير، وفقاً لـ"رويترز".

ويعقد وزراء "أوبك +" اجتماعًا كاملاً غداً.

ودعت وثيقة أعدها خبراء "أوبك +" إلى التفاؤل الحذر، لافتة إلى الشكوك الكامنة في الأسواق المادية والمعنويات الكلية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن طفرات "كوفيد-19" التي لا تزال في ارتفاع.

وتتوقع "أوبك" أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً إلى حوالي 96 مليون برميل يومياً، لكنه يظل أقل من الطلب في 2019 الذي بلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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