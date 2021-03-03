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لتجنب الإصابة بـ"حشيشة الهالوك".. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفول

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لتجنب الإصابة بـ"حشيشة الهالوك".. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفول لتجنب الإصابة بـ"حشيشة الهالوك".. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفول

مصراوي Masrawy

03:20 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الأربعاء، حزمة من التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفول البلدي مراعاتها؛ لتجنب إصابة المحصول بحشيشة الهالوك.

وشملت التوصيات الفنية التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش، الآتي:

1- الحرص على زراعة أصناف الفول البلدي التي تتحمل الإصابة بالهالوك؛ مثل جيزة 843، أو 3، وغيرهما، والموصى بها من قسم بحوث البقوليات؛ معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

2- الزراعة في أرض خالية من الإصابة بالهالوك، ويفضل الزراعة في أرض سبق زراعتها أرزًا أو كتانًا أو قطنًا، وعدم تكرار زراعة المحاصيل العائلة للهالوك في نفس الأرض سنويًّا؛ مثل البسلة.

3- يراعى خدمة الأرض بالحرث العميق مع استخدام أسمدة بلدية خالية من بذور الهالوك.

4- يفضل زراعة الفول البلدي في الثلث الأخير من نوفمبر في الأراضي المتوقع إصابتها بالهالوك.

5- إضافة جرعة منشطة من السماد الأزوتي، تؤدي الي تقليل الإصابة بالهالوك.

6- يراعى انتظام الري مرة كل 3 أسابيع وعدم إطالة فترات الري؛ لأن ذلك يقلل من الإصابة بالهالوك.

7- فحص الحقول مع تقليع النباتات التي تظهر عليها أعراض ذبول؛ للتأكد من وجود إصابة بالهالوك.

8- في حالة وجود إصابة بالهالوك يتم الرش بمبيد راوند آب، بمعدل 75 سم3 للفدان، مع 120 لتر ماء برشاشة ظهرية ذات ستة بشابير بارتفاع 30 سم من سطح الفول، ويكون ذلك بعد تزهير الفول بأسبوعين، ويكرر الرش مرة ثانية بعد 3 أسابيع من الرشة الأولى.

10- يراعى تقليع شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وحرقها قبل تكوين بذور، وذلك عادة خلال شهرَي فبراير ومارس؛ بهدف تقليل أضرارها وتلويث التربة ببذور الهالوك.

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