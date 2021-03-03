الوزير يشهد توقيع عقد تشغيل القطار الكهربائي (عدلي منصور- العاصمة- العاشر)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT (عدلي منصور- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان)، بحضور السفير الفرنسي لدى مصر ستيفان روماتيه، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم شبكة النقل بالجر الكهربائي؛ للمساهمة في ضخ شرايين جديدة تخدم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتوفير وسائل نقل آمنة وعصرية وسريعة، وفي إطار خطة وزارة النقل لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التشغيل وزيادة التنافسية، ونقل الخبرات الأجنبية في مجال التشغيل والصيانة لمشروعات الجر الكهربائي.

قام بتوقيع العقد من الجانب المصرى الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسي لورانس باتل، رئيس المجلس التنفيذي لشركة "RATP DEV" الفرنسية.

وأكد وزير النقل عمق العلاقات المصرية- الفرنسية والتعاون المثمر في مختلف المجالات؛ ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى التعاون الكبير مع الشركات الفرنسية في مختلف مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر؛ سواء في تنفيذ تلك المشروعات أو في التعاون في إدارة وتشغيل وصيانة عدد منها.

ولفت الوزير إلى أن هذا التعاقد هو الثاني بين الجانبين؛ للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لأحد المشروعات التي تنفذها وزارة النقل؛ حيث سبق توقيع عقد إدارة وتشغيل الشركة الفرنسية للخط الثالث لمترو الأنفاق؛ وهو ما يجسد استمرار التعاون المصري- الفرنسي المشترك كما يضمن كفاءة التشغيل بين الخط الثالث (باعتبارها الشركة التي تقوم بتشغيله) والقطار الكهربائي LRT، بالإضافة إلى تشغيل المحطة التبادلية العملاقة عدلى منصور، مما سيقلل مشكلات التداخل بين أكثر من مشغل، لافتًا إلى أن هذا التعاقد يضمن تطبيق نفس الأسلوب الذي تتبعه الشركة في تشغيل الخط الثالث؛ مما سينعكس إيجابيًّا على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من التذاكر، وكذلك الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل غير التقليدية، علاوة على الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة 95%؛ مما سيسهل عملية نقل الخبرات إلى الفنيين والمهندسين والعمال في هذا المجال؛ للاستفادة منهم في تشغيل المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال خطتها الطموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الأخرى؛ حيث يأتي النقل السككي بالجر الكهربائي على رأسها؛ لأنها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي يبلغ طوله 90 كم، وعدد 16 محطة، لافتًا إلى أنه قد تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع، ويجري حاليًّا تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الإشارات، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين؛ حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021، ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن القطار الكهربائي بمثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)؛ لتحقيق الانتقال السريع والآمن بالقاهرة؛ تنفيذًا للخطة التوسعية التي تنتهجها الدولة في مشروعات النقل بالجر الكهربائي، والذي يتم تنفيذه في مصر للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن المشروع يبدأ من محطة عدلي منصور، ثم يمتد موازيًا لطريق (القاهرة- الإسماعيلية) الصحراوي، إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة (1)، بعـدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة"، بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة)، والثالثة جنوبًا بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية- المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع)، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع نحو 79%.

وأعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتوقيع هذا العقد، مشيرًا إلى أنه استمرارًا للتعاون والعلاقات القوية بين فرنسا ومصر في مختلف المجالات؛ خصوصًا قطاع النقل، فإن الشركة الفرنسية ستبذل قصارى جهدها لتقديم مستويات خدمة عالمية في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعي القطار الكهربائي LRT الذي تم توقيعه اليوم، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة الخط الثالث للمترو الذي تم توقيعه سابقاً.

وأعربت رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية، عن سعادتها بتجديد أواصر التعاون بين وزارة النقل المصرية والشركة الفرنسية لإدارة أحد أكبر المشروعات المهمة في قطاع الجر الكهربي بمصر، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم أعلى مستويات الخدمة، بما يوازي نظيرتها المقدمة في فرنسا.

جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية ستقوم بإنشاء وإدارة مركز للسيطرة والتحكم في محطة عدلي منصور للسيطرة على الخط الثالث والقطار الكهربائي LRT، كما ستقوم بتدريب العمالة والموظفين المصريين سواء بفرنسا أو بمصر على إدارة وصيانة وتشغيل وسائل النقل المتعاقد عليها (الخط الثالث- القطار الكهربائي LRT)، وأن تنفيذ هذا التعاقد حالياً كان ضرورياً أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات؛ لوجود الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال، لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.