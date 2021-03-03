البحر الأحمر للتطوير تمنح عقداً لرصد أماكن القوى العاملة والمركبات بالمشروع

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الرياض – مباشر: منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم على الأراضي السعودية، عقداً للشركة المحلية الرائدة في خدمات انترنت الأشياء؛ "MachinesTalk" لتوفير شَارات تعريفية بتقنيات ذكية لتحديد أماكن القوى العاملة في مشاريع التطوير والإنشاء وتتبع أسطول المركبات أثناء تنقُلها في موقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العقد الممنوح للشركة يتضمن إنشاء وتعميم شبكة "LoRaWan" على مساحة المشروع، لتغطي أكثر من 3500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى إطلاق منصة لإنترنت الأشياء، وتوفير شارات تعريفية بتقنيات ذكية لتتبع ما يفوق عن 36 ألف عامل بناء، وبطاقات ذكية لاسلكية لتتبع 3 آلاف مركبة تعمل في الموقع.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إن تنفيذ مشروع بمثل هذا الحجم في إطار جدول زمني دقيق مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية للصحة والسلامة والاستدامة هو تحدٍ يتطلب تبني حلولاً مبتكرة.

وأضاف باغانو، أن الشراكة مع "MachinesTalk" ستشكل دوراً محورياً في ضمان جودة حياة العاملين في المشروع؛ نظراً لتاريخ الشركة الحافل بتوفير تكنولوجيا البناء الذكية المتوافقة مع أهدافها.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Machinestalk: " ، نواف الشعلاني، إن تقنيات انترنت الأشياء ستضمن بدورها سير العمل بالموقع ضمن أعلى معايير الأمان وتوفير عمليات إنشاء آمنة وأكثر كفاءة.

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن الحلول التقنية الذكية المتبعة ستستهدف 4 جوانب رئيسية لمنطقة الإنشاء والتطوير في مشروع البحر الأحمر الممتدة على ما مساحة تزيد عن 3500 كم مربع، وهي أمن الموقع، وسلامة العمال، والتحكم بالتنقل، وكفاءة عمليات الانشاء.

وتسمح الشارات التعريفية والبطاقات الذكية اللاسلكية التي ستوفرها شركة MachinesTalk بتحديد مواقع العمال والمركبات والتحكم بالوصول إلى مواقع البناء والتشييد ومنع الأفراد والمركبات غير المصرح لها بعبور تلك المناطق. حيث ستمنح تصاريح الدخول بناء على معايير محددة.

وسيعمل كلا من تحديد موقع المركبات عن بعد، وتحديد الحدود والمواقع الجغرافية وضمان إرسال تنبهات بأي مخالفات متعلقة عمال أو مركبات غير مصرح لها، وستمكن هذه التقنية "تنبيه الطوارئ" الذي يسمح للعمال بالتبليغ عن أي حالات طارئة مباشرة إلى مركز الاستجابة للطوارئ والأمن لشركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان إرسال فرق استجابة مباشرة إلى موقع العامل لإنقاذه.

ونوهت البحر الأحمر للتطوير، بأنه سيتم تحديد "وقت وصول متوقع" لكل المركبات العاملة في الموقع؛ لضمان عدم حدوث أي تأخير في تنفيذ المهام، كما سيتم تفعيل التنبيهات للعمال المتوقفين عن العمل أو المركبات المتأخرة لتحقيق إشراف أدق على آلية العمل في الموقع.

وأكدت الشركة، أن التكنولوجيا التي ستوفرها شركة MachinesTalk ستطبق على جميع المقاولين العاملين ضمن مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير لتسمح لهم بتسجيل مركباتهم وعمالهم والحصول على الاعتماد اللازم للعمل في الموقع، وسيسمح التتبع المباشر عن بعد والقائم على خرائط العمل ومواقع العمال وأجهزة قياس وتحديد الحرارة باستخدام موارد المشروع بطرق أكثر فعالية.

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