"الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا وتعلن عن 5 وفيات إضافية

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بلغ عدد الحالات النشطة 2546 منها 501 حرجة

حثت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتةً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (331) حالة مؤكدة وتعافي (351) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2546) منها (501) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (378333) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (369277) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6510) حالات "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (55082) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.