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"المهن الطبية" يدعم أعضائه بشركة "جـالاكسـو": سنحفظ حقوقكم

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"المهن الطبية" يدعم أعضائه بشركة "جـالاكسـو": سنحفظ حقوقكم "المهن الطبية" يدعم أعضائه بشركة "جـالاكسـو": سنحفظ حقوقكم

مصراوي Masrawy

03:13 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع أعضاء المهن الطبية العاملين بشركة "جـالاكسـو سميثكلاين مصـر" للأدويـة، في غداة إعلان الشركة بيع أسهمها ومصانعها لشركة الحكمة وعدم وضوح الرؤية تجاه موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة، ونظرا لمخاوفه حول حقوق أعضائه.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أنه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق أعضائه القانونية والمادية والأدبية، لافتا إلى أنه على استعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل لكافة أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة وذلك ضماناً لحقوقهم وحفاظا على مكتسباتهم.

وجلاكسو سميثكلاين، هي شركة مملوكة بنسبة 91.2% لمجموعة جلاكسو البريطانية فيما يملك بنك قطر الوطني 5.89% من أسهمها، وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية، وتم تأسيسها في يناير 1981.

وتبلغ القيمة المبدئية لصفقة جلاكسو 600 مليون دولار، وهي واحدة من أكبر 5 شركات القطاع العاملة في ، وفقًا لما ذكره محلل ببنك استثمار النعيم.

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