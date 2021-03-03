أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4760 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1847 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و170 مخالفة السير بدون تراخيص، و43 مخالفة موقف عشوائي، و29 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.