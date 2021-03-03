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"الموارد البشرية" تُصْدر تقرير تسوية الأجور عن فبراير الماضي

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"الموارد البشرية" تُصْدر تقرير تسوية الأجور عن فبراير الماضي "الموارد البشرية" تُصْدر تقرير تسوية الأجور عن فبراير الماضي
كشفت عن تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية لـ349 عاملاً

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير 2021م، حيث تم تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية لـ 349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

وقد تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال تقريباً، اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، إضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

يُذكر أن إدارة تسوية الأجور في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، وتسلّمها لإيداعها في حساب بنكي خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعي لكل شركة، وحصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف للرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولي الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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