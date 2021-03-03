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"فيصل بن فرحان": المملكة تدعو إلى حل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية

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"فيصل بن فرحان": المملكة تدعو إلى حل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية "فيصل بن فرحان": المملكة تدعو إلى حل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية
خلال كلمته في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدعو إلى حل عاجل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجدّد موقفها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشدّدة على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع جامعة الدول العربية للدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال فيصل بن فرحان: أدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام، ونجدد رفضنا لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أضاف وزير الخارجية: نؤكد على أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة.

من ناحية أخرى، شدّد "ابن فرحان" على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، مثمناً الموقف العربي الموحد من تصعيد مليشيا الحوثي في مأرب، وأكد تواصل مساعي المملكة الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وبخصوص ليبيا، قال وزير الخارجية: نؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ونحذر من التدخلات الإقليمية، نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبي.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي، أكد "ابن فرحان" دعم المملكة للعراق بعيداً عن التدخلات في شؤونه السيادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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