أخبار عاجلة

قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الربيعة": قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان

Print
وزير الصحة تفقّد مراكز لقاحات كورونا ومستشفى الأمير محمد بن فهد في الشرقية

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الصحية خلال زيارته التفقدية للمنطقة الشرقية شملت مركز صحي حي الفيصلية النموذجي، ومركز اللقاحات بمحافظة القطيف، ومعرض "إكسبو" للقاحات في الظهران، ومبنى تجمع الشرقية الصحي، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف، يرافقه رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، وأعضاء المجلس الاستشاري.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب أن وزير الصحة الدكتور "الربيعة" استمع خلال جولته إلى منجزات التجمع الصحي، والتقى بالعاملين في المنشآت التي تفقدها، واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها التجمع خلال جائحة كورونا في المنطقة الشرقية، كما ترأس الدكتور عبر الاتصال المرئي اجتماعاً ضم مديري المنشآت والمراكز الصحية التابعة لـتجمع الشرقية الصحي والمدراء التنفيذيين لإدارات وأقسام التجمع لبحث تطوير مستوى الخدمات وتذليل العقبات لضمان تقديم الخدمة الصحية على الشكل المطلوب، حيث أكد الدكتور الربيعة خلال الاجتماع أن قيادة المملكة حريصة على دعم المشاريع التي ترتكز على صحة الإنسان، من خلال برامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي أن الدكتور "الربيعة" تفقّد مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم في القطيف الذي يعد الأول من نوعه في خدمة مرضى أمراض الدم الوراثية في جميع مدن ومحافظات الشرقية. كما تفقّد مركز صحي الفيصلية في الدمام، واطلع على النموذج الجديد للمراكز الصحية الجديدة التي أقرّتها وزارة الصحة ضمن برنامج التحول المؤسسي ورؤية المملكة 2030. حيث يعتبر مركز صحي الفيصلية مركزاً مرجعياً لعشرة مراكز صحية، ويقدم خدماته لأكثر من 300 ألف نسمة بقطاع الدمام، في كل من مركز صحي المنار، ومركز الندى، ومركز صحي اسكان الميسّر، ومركز بدر 1، ومركز صحي بدر 2، ومركز الضاحية، ومركز الفيحاء، ومركز طيبة، ومركز صحي أحد، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 2800 مستفيد شهرياً.

وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد

أمير مكة يتوج الفائزين بجوائز معرض إبداع 2021 ويكافئ الأوائل.. عن بُعد

شبكة عيون الإخبارية