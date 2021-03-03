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8 حالات كورونا بين المصلين تتسبب في إغلاق مؤقت لـ 8 مساجد في 5 مناطق

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مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوماً 196 مسجداً تم فتح 182 منها بعد التعقيم

8 حالات كورونا بين المصلين تتسبب في إغلاق مؤقت لـ 8 مساجد في 5 مناطق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت ثمانية حالات كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوماً 196 مسجداً تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء أن المساجد المغلقة هي ثلاث مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد ثلاث حالات إصابات بها، ومسجدين بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل حالة إصابة في كل مسجد.

فيما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً سبعة منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، كما جددت التأكيد على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

8 حالات كورونا بين المصلين تتسبب في إغلاق مؤقت لـ 8 مساجد في 5 مناطق

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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