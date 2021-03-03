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أبو الغيط يشكر لترشيحه أمينا عاما للجامعة العربية لولاية ثانية

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أبو الغيط يشكر السيسي لترشيحه أمينا عاما للجامعة العربية لولاية ثانية أبو الغيط يشكر لترشيحه أمينا عاما للجامعة العربية لولاية ثانية

مصراوي Masrawy

03:09 م الأربعاء 03 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح لترشيحه لمنصب أمين عام الجامعة العربية لولاية ثانية .

كما وجه أبو الغيط، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء، الشكر للوزراء العرب بعد فوزه بثقتهم قائلا "لقد شرفني المجلس الموقر بثقته الغالية..وأود أن أعرب عن خالص امتناني لهذا التكليف والتشريف..وأن أتقدم من خلال أصحاب المعالي الوزراء، بالامتنان والتقدير إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. الملوك والرؤساء والأمراء الذين وضعوا ثقتهم في شخصي، تعودت عبر سنوات خدمتي العامة أن أمتثل لنداء الواجب بروح الجندي المقاتل.. ولا أظن أن واجباً يعلو على خدمة الأمة العربية.. أو أن شرفًا يسمو على تمثيل هذه المنظمة العريقة الجامعة للعرب".

وأضاف أبو الغيط "لقد عملتُ طوال السنوات الخمس الماضية وسط ظروفٍ عربية تعلمون مدى صعوبتها وضغطها.. ووضعتُ نصبَ عيني - في المقام الأول - الحفاظ على هذا البيت العربي الذي نجتمع تحت مظلته..فهو بيتٌ عزيز علينا، وعنوانٌ لاتحاد كلمتنا..لا ينبغي أن تتهاوى جدرانه أو أن ينهدم بنيانه تحت أي ظرف".

وأوضح "أنه منذ منتصف 2016 عملنا باجتهاد وانضباط وصرامة ومهنية.. حققنا قدراً من النجاحات، ولم نوفق في تحقيق العديد من الطموحات..أشكر موظفي الأمانة العامة على ما بذلوه من جهد خلال تلك الفترة وأتعهد أمامكم بمواصلة الجهد والعطاء..آملاً في تفهمكم وطامعاً في تأييدكم واستمرار دعمكم لعملنا.. فكل جهدٍ نبذله ليس سوى محصلة لاجتماع إرادتكم.. وكل نجاح نحققه هو في النهاية منسوبٌ إليكم.. وسوف تبقى هذه المنظمة العنوان الأهم والأبرز للعروبة والسقف الجامع للعرب في كل الظروف".

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