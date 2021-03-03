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رغم معاناة الأتراك.. حرس "أردوغان" ينفق 263 مليون ليرة خلال عام واحد

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رغم معاناة الأتراك.. حرس "أردوغان" ينفق 263 مليون ليرة خلال عام واحد رغم معاناة الأتراك.. حرس "أردوغان" ينفق 263 مليون ليرة خلال عام واحد
أسطول مكون من عشرات السيارات لحماية "السلطان" خلال توجهه لصلاة الجمعة!

رغم معاناة الأتراك.. حرس

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والانهيار الكبير للعملة المحلية، أنفقت التركية مبالغ ضخمة على "الحرس الرئاسي" خلال عام 2020 مع انتقادات؛ بسبب إحاطة الرئيس رجب أردوغان نفسه بأسطول حراسة مكون من عشرات السيارات أثناء التوجه لأداء صلاة الجمعة، وتبين أنه تم إنفاق 263 مليوناً و627 ألف ليرة على رئاسة وحدة الحرس الرئاسي خلال عام 2020.

ملايين الليرات أنفقت خلال عام واحد على رئاسة وحدة الحرس الرئاسي المكلفة بتأمين القصور الرئاسية وقصر أردوغان بجانب تأمين أردوغان ذاته الذي سبق وأن صرح بأنه لا يتهاون مع الإسراف في النفقات العامة.

وذكر موقع "بيرجون" أن التقارير المالية للمديرية العامة للأمن تشير إلى إنفاق رئاسة وحدة الحرس الرئاسي 236 مليوناً و627 ألف ليرة خلال عام 2020.

وبحسب "زمان" التركية تفوقت موازنة رئاسة وحدة الحرس الرئاسي على موازنات العديد من الوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن كوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ووحدة مكافحة جرائم المخدرات ووحدة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ووحدة الاستخبارات ووحدة العمليات الخاصة.

وتبين إنفاق رئاسة وحدة حرس البرلمان ملايين الليرات أيضاً خلال العام الماضي، حيث تشير التقارير المالية لمديرية الأمن العامة إلى إنفاق رئاسة وحدة الحرس بالبرلمان 99 مليون و500 ألف ليرة خلال عام 2020.

وتضمنت التقارير المالية أيضاً نفقات للمديرية العامة للأمن بقيمة 18 مليون ليرة تحت بند "عمليات حماية ودعم السلام".الرئيس رجب أردوغان الحرس الرئاسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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