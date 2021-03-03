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النقض.. الحكم على المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ 17 مارس

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النقض.. الحكم على المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ 17 مارس النقض.. الحكم على المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ 17 مارس

مصراوي Masrawy

02:42 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم على "يونس.أ"، المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، لجلسة 17 مارس المقبل.

يذكر أن النقض قضت بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم، وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان، قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس.أ"، المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي، الضابط بمرور كفر الشيخ، بعد استبيان رأي المفتي.

كانت نيابة كفر الشيخ قد أحالت المتهم "يونس.أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدًا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجنى عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجنى عليه الذى كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط، وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر، وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة.

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