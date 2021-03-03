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وزيرة الثقافة تنعي الدكتور أشرف هيكل عميد معهد الموسيقى العربية السابق

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وزيرة الثقافة تنعي الدكتور أشرف هيكل عميد معهد الموسيقى العربية السابق وزيرة الثقافة تنعي الدكتور أشرف هيكل عميد معهد الموسيقى العربية السابق

مصراوي Masrawy

02:36 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 52 عامًا، مؤكدة أن الراحل كان نموذجا للفنان المخلص في عمله.

وقالت عبدالدايم، إن الراحل تتلمذ على يديه مئات الطلاب، وتميز بدماثة الخلق و بمواقفه الداعمة لكل أصدقائه، وتوجهت بالعزاء لأسرة أكاديمية الفنون وطلاب الفقيد داعية الله أن يتغمده برحمته.

يذكر أن الدكتور الراحل أشرف هيكل تخرج في معهد الكونسرفتوار قسم الوتريات عام ١٩٩٠واستكمل دراسته العليا في معهد الموسيقى العربية ثم حصل على الماجستير والدكتوراه وتدرج في العديد من المناصب حتى وصل إلى منصب عميد معهد الموسيقى العربية.

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