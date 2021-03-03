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وزير الري يصدر حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين قيادات الوزارة

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وزير الري يصدر حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين قيادات الوزارة وزير الري يصدر حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين قيادات الوزارة

مصراوي Masrawy

02:31 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أصدر وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين قيادات الوزارة بمختلف المحافظات بالقرار الوزارى رقم 47 لسنة 2021.

وشملت التعينات - حسب بيان للمحافظة - 15 قيادة من بينها ندب المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا للعمل مديرا عاما للادارة العامة لخزان "اوين" بدولة أوغندا بقطاع شئون مياه النيل.

وتكليف مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال الوادى بالمنيا المهندس عبد الحميد مصطفى النحاس البركاوي رئيسًا للادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى تكليف المهندس عبدالمنعم عبدالله نوح للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال الوادي.

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