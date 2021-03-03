رسالة عتاب.. السجيني يشيد بدور الصحافة ويخاطب مدبولي بشأن عدم تعاون وزراء مع البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالدور الوطني الذي تلعبه الصحافة في خدمة الدولة المصرية والمجتمع، مؤكدًا أنها شريك أساسي في تشكيل الوعي العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان؛ اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، في حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وأكد السجيني أن الصحافة سلطة رابعة؛ فلدينا سلطات ثلاث، هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتًا إلى أن المواطنين هم مَن عيَّنوا الصحافة سلطة رابعة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "غياب المسؤولين هو الذي يجعل المواطن يلجأ إلى وسائل الإعلام.. والإعلام الوطني هو مَن يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب أحمد السجيني أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدًا أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الإصلاح المؤسسي والتعاون بين السطتَين؛ بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان.

وذكر السجيني أنه كانت هناك مشكلة في طريق محور الجزيرة تتعلق بانبعاث رائحة كريهة، يشعر بها كل من يمر على المحور، وخاطب وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، خلال إحدى الجلسات العامة، بأهمية بحث الأمر؛ ولكن لم يصل إليه أي ردود لكتابتها في التقرير المتعلق بذلك الشأن.

وواصل السجيني: "البرلمان هو صوت الشعب، وإن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أداؤه أداء شكليًّا، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على المشاركة في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية؛ وهو ما يمثل رغبة حقيقية منه في حل مشكلات المواطنين.