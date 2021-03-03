أخبار عاجلة

قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية

Print
أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية
دعا إلى تكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض عاجلاً

أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وإدارة المرور بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديد في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض؛ بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين.

كما وجّه أمير المنطقة بتكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض.

وأكد على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

شبكة عيون الإخبارية