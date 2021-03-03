أمير الرياض يوجّه الأمانة والمرور بمعالجة معارض السيارات في القادسية

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دعا إلى تكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض عاجلاً

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وإدارة المرور بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديد في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض؛ بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين.

كما وجّه أمير المنطقة بتكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض.

وأكد على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز