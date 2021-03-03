أخبار عاجلة

قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت.. رجل يحاول سرقة "وانيت" من داخل مخفر الشرطة

Print
الكويت.. رجل يحاول سرقة "وانيت" من داخل مخفر الشرطة الكويت.. رجل يحاول سرقة "وانيت" من داخل مخفر الشرطة
محجوز بسبب مخالفة استهتار ورعونة

الكويت.. رجل يحاول سرقة

من مخالفة استهتار ورعونة إلى قضية سرقة، فقد تحوّلت جرأة مواطن كويتي تسلّل إلى ساحة أحد المخافر، للفرار بـ"وانيت" محجوز إلى قضية محاولة سرقة، أحيل بموجبها إلى التحقيق.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الراي" الكويتية: إن ضابطاً في مخفر كبد، وفي أثناء قيامه بواجب الدوام فوجئ بشخص غريب في ساحة المخفر، وعند الاقتراب منه حاول الرجل الفرار، إلا أنه استطاع الإمساك به، وبالتدقيق على هويته اتضح أنه مواطن، وبسؤاله عن سبب وجوده، ذكر أنه حاول الهرب بـ"وانيت" محجوز؛ بسبب مخالفة استهتار ورعونة.


ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الضابط أحال المتهم إلى التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.الكويت قضية سرقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

شبكة عيون الإخبارية