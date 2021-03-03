أخبار عاجلة

قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب -
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" توقّع اتفاقية لتدريب الكادر الطبي على جهاز لجراحات القلب

Print
"الصحة" توقّع اتفاقية لتدريب الكادر الطبي على جهاز لجراحات القلب "الصحة" توقّع اتفاقية لتدريب الكادر الطبي على جهاز لجراحات القلب
في إطار الحرص على تحقيق الاستفادة المثلى من المنتجات المبتكرة

وقّعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع شركة عبداللطيف جميل للصحة؛ بهدف تدريب الكادر الطبي في مستشفيات ومراكز متخصصة تابعة للوزارة على استخدام جهاز يعمل في جراحة عمليات القلب، الذي يُعد بديلاً لصمام القلب الأورطي.

وتأتي الاتفاقية تواصلاً لجهود "الصحة" لتحقيق الاستفادة المثلى من المنتجات المبتكرة في مجال الرعاية الصحية.

وتعمل الوزارة من خلال مركز الإبداع على متابعة مراحل تنفيذ المشروع من ضمن برنامج "استشراف المستقبل"، الذي يهدف لاستخدام أحدث التقنيات الطبية المبتكرة وتوفيرها لخدمة المريض وتقديم خدمات متكاملة عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية.

وزارة الصحة الكادر الطبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

شبكة عيون الإخبارية