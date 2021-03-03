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إطلاق عدة ظباء في محمية الملك سلمان.. وقوات أمن البيئة تتوعد من يصطادها

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إطلاق عدة ظباء في محمية الملك سلمان.. وقوات أمن البيئة تتوعد من يصطادها إطلاق عدة ظباء في محمية الملك سلمان.. وقوات أمن البيئة تتوعد من يصطادها
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يوافق 3 مارس من كل عام

إطلاق عدة ظباء في محمية الملك سلمان.. وقوات أمن البيئة تتوعد من يصطادها

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بمناسبة إطلاق عدد من ظباء الريم بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بأن من مهام القوات حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة.

ويتزامن الإطلاق مع الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يوافق 3 مارس، ويسلط الضوء هذا العام على تأثير نظم الأحياء البرية على حياة الإنسان وأهميتها البيئية والاقتصادية والثقافية والجمالية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأهاب "المالكي" بالمواطنين والمقيمين عدم التعرض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى، مؤكداً أنه سيتم ضبط كل من يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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