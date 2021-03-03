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أمانة الشرقية تضبط 33 مخالفة وتغلق 18 منشأة تجارية

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أمانة الشرقية تضبط 33 مخالفة وتغلق 18 منشأة تجارية أمانة الشرقية تضبط 33 مخالفة وتغلق 18 منشأة تجارية
بعد تنفيذ 1250 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تضبط 33 مخالفة وتغلق 18 منشأة تجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1237 جولة رقابية و15 جولة مشتركة مع الجهات المعنية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق 18 منشأة تجارية، وتحرير 23 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 19 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .


وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الرقابية في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة الفيروس؛ حفاظاً على سلامة الجميع، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات "940".

أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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