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"العواد" يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة واشنطن

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"العواد" يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة واشنطن "العواد" يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة واشنطن
أبرز جهود القيادة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مارتينا سترونغ.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

وأبرز "العواد"، خلال اللقاء، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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